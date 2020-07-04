Медработники ЦГБ Донецка 3 июля сообщили, что от заболевания, вызванного коронавирусом, в ковидном госпитале Каменска умерла их коллега.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 июля – «ПИК». Медики рассказали, что шестидесятилетняя женщина работала палатной (постовой) медсестрой инфекционного отделения ЦГБ. Коллеги отмечают, что Татьяна Павловна была прекрасным специалистом и замечательным человеком. Прощание с дончанкой пройдет в понедельник, 6 июля.

Официальных данных о количестве медработников Донецка, умерших за период эпидемии, городской оперативный штаб «ПИКу» не предоставил. По словам медицинских работников, известно по меньшей мере еще об одной сотруднице другого медучреждения, скончавшейся от коронавирусной инфекции. Это санитарка 1974 года рождения.