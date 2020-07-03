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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 195 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 195 случаев коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки со 2 на 3 июля в городе выявлены 2 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июля – «ПИК». Всего в Каменске  195 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 147 человек.  
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 92 и по состоянию на утро 3 июля достигло 9 888 человек. 
Среди новых заболевших 42,4% в возрасте от 18 до 45 лет, 37% — от 46 до 65 лет, 14,1% — от 66 до 79 лет, 5,4% — старше 80 лет, 1,1% — дети. За весь период в области выздоровели 6444 человека. Скончались 134 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 697 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 31,4%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 235. Коэффициент распространения инфекции – 0,83.

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Автор: 30.06.2020
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