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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Переезд на Заготзерне в Каменске закроют на два дня

транспорт

Переезд на Заготзерне в Каменске закроют на два дня

Валентина Лагутина
Опубликовано

Движение автотранспорта будет осуществляться через Северный и Южный железнодорожные переезды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июля – «ПИК». Переезд будет закрыт для проведения ремонтных работ. Соответствующее обращение в администрацию города направила Миллеровская дистанция пути.
Таким образом переезд будет закрыт с 18.00 6 июля до 6.00 7 июля. В это время  железнодорожники проведут подготовительные работы и демонтаж водоотвода. 
7 июля с 6.00 до 12.00 переезд будет открыт для движения автотранспорта. Работы по ремонту асфальтового покрытия будут выполнены 7 июля с 12.00 до 22.00.
На время закрытия железнодорожного переезда движение автотранспорта может осуществляться через железнодорожный переезд 1036 км ПК 7 станции Каменская и путепровод 1038 км ПК 9.

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Автор: 30.06.2020
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