На Дону подвели итоги голосования по проекту «Народный совет», которое проходило в области 1 июля.

Ростовская область, 3 июля – «ПИК». В день голосования по поправкам в Конституцию дончанам предложили также отдать свой голос, куда потратить областные полмиллиарда в рамках проекта «Народный совет». Жители должны были выбрать три варианта из десяти.

Больше всего голосов отдано за приобретение автомобилей скорой помощи для транспортировки больных (18,6%).

На втором месте – оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых (13,2%).

На третьем – легковые автомобили для выездов педиатров и терапевтов к пациентам на дом (12,9%).

На эти три направления и будут распределены 500 млн руб.

Отметим, в голосовании приняли участие более 680 тыс. граждан.