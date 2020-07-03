oбщество
На областные деньги купят автомобили для больниц
На Дону подвели итоги голосования по проекту «Народный совет», которое проходило в области 1 июля.
Ростовская область, 3 июля – «ПИК». В день голосования по поправкам в Конституцию дончанам предложили также отдать свой голос, куда потратить областные полмиллиарда в рамках проекта «Народный совет». Жители должны были выбрать три варианта из десяти.
Больше всего голосов отдано за приобретение автомобилей скорой помощи для транспортировки больных (18,6%).
На втором месте – оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых (13,2%).
На третьем – легковые автомобили для выездов педиатров и терапевтов к пациентам на дом (12,9%).
На эти три направления и будут распределены 500 млн руб.
Отметим, в голосовании приняли участие более 680 тыс. граждан.