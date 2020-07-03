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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На областные деньги купят автомобили для больниц

oбщество

На областные деньги купят автомобили для больниц

Валентина Лагутина
Опубликовано

На Дону подвели итоги голосования по проекту «Народный совет», которое проходило в области 1 июля.

Ростовская область, 3 июля – «ПИК». В день голосования по поправкам в Конституцию дончанам предложили также отдать свой голос, куда потратить областные полмиллиарда в рамках проекта «Народный совет». Жители должны были выбрать три варианта из десяти.
Больше всего голосов отдано за приобретение автомобилей скорой помощи для транспортировки больных (18,6%). 
На втором месте – оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых (13,2%). 
На третьем – легковые автомобили для выездов педиатров и терапевтов к пациентам на дом (12,9%).
На эти три направления и будут распределены 500 млн руб.
Отметим, в голосовании приняли участие более 680 тыс. граждан. 

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Автор: 30.06.2020
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