здоровье
Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 3 июля
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 3.07.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|667 883
|9 888
|195
|Новых случаев
|6 718
|92
|2
|Летальных случаев
|9 859
|134
|4
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 3.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф
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http://www.odnoklassniki.ru/profile/557880560896 Галина Иванова( Григорьева )