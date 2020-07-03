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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 3 июля

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 3 июля

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов  3.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 667 883 9 888 195
Новых случаев 6 718 92 2
Летальных случаев 9 859 134 4

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 3.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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1 комментарий
  • http://www.odnoklassniki.ru/profile/557880560896 Галина Иванова( Григорьева )

    Пожалуйста, показывайте карту Ростовской обл. с данными… (как обычно) если это возможно!

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Автор: 30.06.2020
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