Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 3.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 667 883 9 888 195 Новых случаев 6 718 92 2 Летальных случаев 9 859 134 4

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 3.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф