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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Выбираем победителя июньской антипремии «Поганая метла»

ЖКХ

Выбираем победителя июньской антипремии «Поганая метла»

Интернет-голосование завершится 6 июля в 11.00
Валентина Лагутина
Опубликовано

Беспорядки в сфере благоустройства города и «подвиги» земляков, зафиксированные нашими корреспондентами и каменчанами в мае 2020 года, стали претендентами на получение премии «Поганая метла».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». В 2019 году акция «Поганая метла» оправдала ожидания корреспондентов «ПИКа» и каменчан и помогла решить некоторые проблемы городского благоустройства и бесхозяйственности. Поэтому мы решили продолжить «мести» и в этом году.
Пусть она и в дальнейшем служит не только доской позора для вредных и нерадивых, но и подсказкой городским службам для наведения порядка в любимом городе. Самые громкие безобразия будут отмечены, как и раньше, одноименной премией.
Сегодня мы открываем интерактивное голосование по выбору победителя шестой в 2020 году антипремии «Поганая метла» на сайте газеты «ПИК» и в нашей группе в «ВКонтакте». Проголосовать можно только за одного претендента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заросшая сорняками клумба на ул. Профильной выбыла из антирейтинга, поскольку буквально на следующий день после публикации подрядчик ООО «Грин К» навел порядок.

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Автор: 30.06.2020
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