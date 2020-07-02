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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки с 1 на 2 июля в городе выявлены трое новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Всего в Каменске  193 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 142 человека.  
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 90 и по состоянию на утро 2 июля достигло 9 796 человек. 
Среди новых заболевших 26,7% — в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% — от 46 до 65 лет, 18,9% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 1,1% — дети. За весь период в области выздоровели 6 173 человека. Скончались 130 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 689 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 30,9%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 33 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 233. Коэффициент распространения инфекции – 0,8.

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Автор: 30.06.2020
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