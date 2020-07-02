Остальные автобусы пока ходят по прежнему сокращенному графику.

Маршрут № 25

рабочие дни

От хлебокомбината: 7.00 7.40 8.05 8.40 9.05 9.30 10.10 10.50 11.40 13.40 15.00 15.30 16.45 17.15 18.10 18.35 19.00 20.20

Рейсы на 6.00 6.35 и 17.05 выполняются от автовокзала до машзавода.

От машзавода: 6.10 6.40 7.20 7.40 8.20 8.40 9.20 9.40 10.05 10.50 11.30 12.20 14.20 15.40 16.10 17.20 17.45 18.40 19.05 19.40 20.50

Рейсы на 6.10 6.40 и 16.10 выполняются от машзавода до автовокзала.

выходные дни

От хлебокомбината: 7.00 7.40 8.05 9.05 9.30 10.10 10.50 11.40 12.50 13.40 14.35 15.30 16.45 17.15 18.10 19.00 20.20

Рейсы на 6.00 6.35 и 17.05 выполняются от автовокзала до машзавода.

От машзавода: 6.10 6.40 7.20 7.40 8.20 8.40 9.40 10.05 10.50 11.30 12.20 13.35 14.20 16.10 17.20 17.45 18.40 19.40 20.50

Рейсы на 6.10 6.40 и 16.10 выполняются от машзавода до автовокзала.

Маршрут № 5

Рабочие дни

От комбината: 5.35 6.30 7.30 16.30 17.30 19.20

От машзавода: 5.50 7.00 8.00 17.00 18.00

Выходные дни

От комбината: 5.35 6.30 7.30 16.30 19.20

От машзавода: 5.50 7.00 8.00 15.10 17.00 17.45

Рейсы на 17.30 от комбината и на 18.00 от машзавода выполняются только с понедельника по четверг.

Маршрут № 115

ежедневно

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 6.15 9.16 11.45 18.02

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.52 7.58 10.48 13.02 14.51 16.06 17.07 19.30

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 5.50 6.35 7.32 10.32 13.05 19.16

От АЗС мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 13.18 14.54 15.53 17.09 18.07 19.32 20.30

От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.05 6.52 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.30 15.06 16.05 17.19 18.19 19.43 20.40

Рейсы на 17.07 от ж/д вокзала, на 18.07 от АЗС, на 6.05 и 18.19 от центра мкр. Лиховского выполняются только по рабочим дням.