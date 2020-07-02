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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Расписание автобусов по Каменскому району изменилось

транспорт

Расписание автобусов по Каменскому району изменилось

С 6 июля пять маршрутов будут работать по-новому.
Виктория Костовская
Опубликовано

Маршрут № 123 «Каменск — Глубокий»
с 6 июля
из Каменска (ж/д вокзал): 6.15 7.35 9.20 11.50 14.30 15.50 17.30
из Глубокого: 5.00 6.15 7.40 9.10 11.40 14.00 16.00
При движении из Каменска по ул. Ворошилова до остановки «Микрорайон».

Маршрут № 116 «Каменск — Михайловка»
с 27 июня по субботам 
Каменск (хлебозавод): 12.30
Михайловка: 6.00 14.40
Филиппенков: 6.25 15.05
Через парк Маяковского

Маршрут № 102 «Каменск — Данилов»
с 26 июня по пятницам
Каменск (хлебозавод): 12.30
Н. Ерохин: 7.50
Данилов: 7.00

Маршрут № 112 «Каменск — Илюхин»
с 5 июля по пятницам
Каменск (хлебозавод): 13.00
Илюхин: 7.00

Маршрут № 109 «Каменск — Малая Каменка»
с 27 июня по субботам
Каменск (хлебозавод): 6.10 11.25
М. Каменка: 6.45 12.00

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Автор: 30.06.2020
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