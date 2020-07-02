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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане явились и проголосовали за поправки в Конституцию

политика

Каменчане явились и проголосовали за поправки в Конституцию

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Явка в Каменске-Шахтинском по итогам голосования в течение недели составила 72,6%.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Поправки в Конституцию РФ поддержали 79,16% участников голосования в Каменске — такие результаты были получены уже ночью 2 июля после обработки всех протоколов. Согласно информации, предоставленной корреспонденту «ПИК» председателем каменской территориально-избирательной комиссии О. Чугреевой, галочку напротив графы «нет» поставили 20,84% голосующих.
В Ростовской области за поправки проголосовали 83,54% избирателей, против – 15,94%. Итоговая явка на территории Ростовской области составила 78,4%.

Напоминаем, в Ростовской области досрочный период голосования продлился с 25 по 30 июня. 1 июля прошел общероссийский день голосования.
Голосование в Каменске проходило в условиях повышенной санитарной готовности — с измерением температуры каждому посетителю участка, соблюдением дистанции и даже на некоторых участках отдельно работающими входом и выходом. 
Всем избирателям выдавали специальный набор: одноразовые перчатки, маску, ручку и дезинфицирующие салфетки (либо обрабатывали руки раствором).

В номере газеты «ПИК» от 8 июля читайте подробные итоги голосования по поправкам в Конституцию и результаты голосования в рамках областной программы «Народный совет», где предлагалось выбрать, на что будут потрачены 500 млн руб. из бюджета Ростовской области.

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Автор: 30.06.2020
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