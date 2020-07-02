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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончане поддержали поправки в Конституцию РФ

К пожилым и маломобильным гражданам сотрудники избирательных участков в защитной экипировке отправлялись домой, захватив переносные урны.

политика

Дончане поддержали поправки в Конституцию РФ

Елена Жукова
Опубликовано

Более 80% избирателей города 1 июля высказались за предложенные изменения в Основной Закон страны.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 июля  – «ПИК».  По данным регионального избиркома, на 25 избирательных участках Донецка в списки для голосования были включены 38 601 человек.
По окончании голосования в ящиках оказался 29 831 бюллетень. 
За принятие поправок в Конституцию РФ выступили 25 274 человека, или 84,72%.
Против поправок высказались 4399 человек, или 14,75%.
Ни на одном из участков процент голосующих против поправок не превысил выступающих за изменения. Средний показатель согласных с поправками по участкам оказался довольно высоким — от 70 до 91%.

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Автор: 30.06.2020
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