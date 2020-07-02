Более 80% избирателей города 1 июля высказались за предложенные изменения в Основной Закон страны.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». По данным регионального избиркома, на 25 избирательных участках Донецка в списки для голосования были включены 38 601 человек.

По окончании голосования в ящиках оказался 29 831 бюллетень.

За принятие поправок в Конституцию РФ выступили 25 274 человека, или 84,72%.

Против поправок высказались 4399 человек, или 14,75%.

Ни на одном из участков процент голосующих против поправок не превысил выступающих за изменения. Средний показатель согласных с поправками по участкам оказался довольно высоким — от 70 до 91%.