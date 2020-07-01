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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки с 30 июня на 1 июля в городе зафиксировано 5 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июля – «ПИК». Всего в Каменске  190 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 142 человека.  
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 95 и по состоянию на утро 1 июля достигло 9 706 человек. 
Среди новых заболевших 13,7% — в возрасте от 18 до 45 лет, 51,6% — от 46 до 65 лет, 18,9% — от 66 до 79 лет, 11,6% — старше 80 лет, 4,2% — дети. За весь период в области выздоровели 6 103 человека. Скончались 127 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 699 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 30,9%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 231. Коэффициент распространения инфекции – 0,796.

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Автор: 30.06.2020
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