За последние сутки с 30 июня на 1 июля в городе зафиксировано 5 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июля – «ПИК». Всего в Каменске 190 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 142 человека.

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 95 и по состоянию на утро 1 июля достигло 9 706 человек.

Среди новых заболевших 13,7% — в возрасте от 18 до 45 лет, 51,6% — от 46 до 65 лет, 18,9% — от 66 до 79 лет, 11,6% — старше 80 лет, 4,2% — дети. За весь период в области выздоровели 6 103 человека. Скончались 127 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 699 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 30,9%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 231. Коэффициент распространения инфекции – 0,796.