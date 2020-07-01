Убийство произошло в ночь с 30 июня на 1 июля на центральной аллее в районе перекрестка пр. Карла Маркса и ул. Горького.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июля – «ПИК». Очевидцем трагедии стал сотрудник кафе-бара «Соло», который помог правоохранителям задержать преступника. По словам свидетеля, около четырех часов ночи он услышал громкие звуки, доносящиеся со стороны аллеи. Выбежал на улицу и увидел, как высокий мужчина бьет по голове человека чем-то похожим на обломок оконной рамы. Как рассказали корреспонденту «ПИКа» представители кафе-бара, их сотрудник сразу бросился на помощь пострадавшему. Заметив его, преступник сбежал.

К сожалению, пострадавшего спасти не удалось. По информации руководителя следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области А. Босенко, убитый — мужчина средних лет. По предварительным данным смерть наступила в результате множественных переломов костей черепа. Нападавшего удалось задержать по горячим следам, это неоднократно судимый мужчина. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст 105 (убийство). Подробности читайте в газете «ПИК» от 8 июля.