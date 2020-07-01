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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Двое на мопеде «догнали» «Приору» в Донецке

происшествия

Двое на мопеде «догнали» «Приору» в Донецке

Фото предоставили в ОГИБДД ОМВД России по г. Донецку.

Двое на мопеде «догнали» «Приору» в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Около 21 часа 30 июня произошла авария на пересечении ул. Казакова и М. Горького. По данным ГИБДД, водитель мопеда нарушил правила движения, к тому же не имел права управления транспортным средством. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 июля  – «ПИК».  К счастью, пострадавших не оказалось – приближаясь к перекрестку, водитель «Приоры» и мопедист сбросили скорость. 
Как сообщили в ГИБДД, оба участника аварии двигались по ул. Казакова. Водитель «Приоры» начал поворачивать на ул. Горького, в этот момент парень на мопеде, забыв о дистанции, не успел затормозить и врезался в легковушку. В результате столкновения молодой мопедист и его пассажир очутились на асфальте. Водитель «Приоры» вызвал скорую, но помощь медиков не понадобилась – особых повреждений дончане не получили.
Госавтоинспекторы напоминают: запрещено садиться за руль транспортного средства, не имея права управления, такой водитель подвергает опасности свою жизнь и жизнь участников движения! Соблюдайте дистанцию и боковой интервал при движении! Не превышайте скорость, не совершайте обгон там, где это запрещено или создает аварийную ситуацию!

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Автор: 30.06.2020
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