Около 21 часа 30 июня произошла авария на пересечении ул. Казакова и М. Горького. По данным ГИБДД, водитель мопеда нарушил правила движения, к тому же не имел права управления транспортным средством.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 июля – «ПИК». К счастью, пострадавших не оказалось – приближаясь к перекрестку, водитель «Приоры» и мопедист сбросили скорость.

Как сообщили в ГИБДД, оба участника аварии двигались по ул. Казакова. Водитель «Приоры» начал поворачивать на ул. Горького, в этот момент парень на мопеде, забыв о дистанции, не успел затормозить и врезался в легковушку. В результате столкновения молодой мопедист и его пассажир очутились на асфальте. Водитель «Приоры» вызвал скорую, но помощь медиков не понадобилась – особых повреждений дончане не получили.

Госавтоинспекторы напоминают: запрещено садиться за руль транспортного средства, не имея права управления, такой водитель подвергает опасности свою жизнь и жизнь участников движения! Соблюдайте дистанцию и боковой интервал при движении! Не превышайте скорость, не совершайте обгон там, где это запрещено или создает аварийную ситуацию!