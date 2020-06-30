За последние сутки с 29 на 30 июня в городе зафиксирован 1 новый заболевший с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня – «ПИК». Всего в Каменске 185 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 124 человека.

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 94 и по состоянию на утро 30 июня достигло 9611 человек.

Среди новых заболевших 27,7% — в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% — от 46 до 65 лет, 17% — от 66 до 79 лет, 5,3% — старше 80 лет, 1,1% — дети.За весь период в области выздоровели 5744 человек. Скончались 125 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 711 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 31,5%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 39 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 229. Коэффициент распространения инфекции – 0,8.