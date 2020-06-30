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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке — новый случай коронавируса

здоровье

В Донецке — новый случай коронавируса

В Донецке — новый случай коронавируса

Елена Жукова
Опубликовано

Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 30 июня за последние сутки в городе коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного человека. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 30 июня  – «ПИК».  В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 229 человек. Среди них 225 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 125 дончан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 16 пациентов госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 148 человек, 470 находились под наблюдением медиков.

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Автор: 23.06.2020
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