Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 30 июня за последние сутки в городе коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного человека.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 30 июня – «ПИК». В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 229 человек. Среди них 225 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 125 дончан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 16 пациентов госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 148 человек, 470 находились под наблюдением медиков.