Тем, кто не готов соблюдать новые правила посещения парка, лучше воздержаться от экскурсий до снятия всех ограничений.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня — «ПИК». Очередной пакет ограничений, связанных с коронавирусом, снят в Ростовской области с 29 июня. В частности, разрешено работать паркам и скверам. Долгожданное открытие парка «Лога» в х. Старая Станица Каменского района состоится 1 июля.

Но для его посещения нужно соблюдать следующие требования санитарной безопасности:

Посетители парка должны находиться в масках, за исключением детей младше 7 лет.

Всем посетителям дистанционно будет измеряться температура. В случае отказа — посетитель в парк не допускается.

Посетители с температурой выше 37,0°C и (или) признаками инфекционного заболевания в парк допущены не будут.

На территории парка необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. В связи с этим будут временно закрыты аттракционы, детские игровые площадки, ограничен доступ к столикам и лавочкам в зоне для пикников.

Фонтан временно не будет работать во избежание скопления людей.

В пропускных пунктах, на входах в летние веранды и туалетах всегда можно воспользоваться дезинфицирующими средствами.

«Есть указания Роспотребнадзора. Их необходимо соблюдать, чтобы парк работал», — говорится на странице парка «Лога» в соцсети «ВКонтакте».