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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Старостаничный парк Лога возобновляет работу 1 июля

культура

Старостаничный парк Лога возобновляет работу 1 июля

Виктория Костовская
Опубликовано

Тем, кто не готов соблюдать новые правила посещения парка, лучше воздержаться от экскурсий до снятия всех ограничений.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня — «ПИК». Очередной пакет ограничений, связанных с коронавирусом, снят в Ростовской области с 29 июня. В частности, разрешено работать паркам и скверам. Долгожданное открытие парка «Лога» в х. Старая Станица Каменского района состоится 1 июля.
Но для его посещения нужно соблюдать следующие требования санитарной безопасности:

  • Посетители парка должны находиться в масках, за исключением детей младше 7 лет.
  • Всем посетителям дистанционно будет измеряться температура. В случае отказа — посетитель в парк не допускается.
  • Посетители с температурой выше 37,0°C и (или) признаками инфекционного заболевания в парк допущены не будут.
  • На территории парка необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. В связи с этим будут временно закрыты аттракционы, детские игровые площадки, ограничен доступ к столикам и лавочкам в зоне для пикников.
  • Фонтан временно не будет работать во избежание скопления людей.
  • В пропускных пунктах, на входах в летние веранды и туалетах всегда можно воспользоваться дезинфицирующими средствами.

«Есть указания Роспотребнадзора. Их необходимо соблюдать, чтобы парк работал», — говорится на странице парка «Лога» в соцсети «ВКонтакте».

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Автор: 23.06.2020
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