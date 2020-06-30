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Старостаничный парк Лога возобновляет работу 1 июля
Тем, кто не готов соблюдать новые правила посещения парка, лучше воздержаться от экскурсий до снятия всех ограничений.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня — «ПИК». Очередной пакет ограничений, связанных с коронавирусом, снят в Ростовской области с 29 июня. В частности, разрешено работать паркам и скверам. Долгожданное открытие парка «Лога» в х. Старая Станица Каменского района состоится 1 июля.
Но для его посещения нужно соблюдать следующие требования санитарной безопасности:
- Посетители парка должны находиться в масках, за исключением детей младше 7 лет.
- Всем посетителям дистанционно будет измеряться температура. В случае отказа — посетитель в парк не допускается.
- Посетители с температурой выше 37,0°C и (или) признаками инфекционного заболевания в парк допущены не будут.
- На территории парка необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. В связи с этим будут временно закрыты аттракционы, детские игровые площадки, ограничен доступ к столикам и лавочкам в зоне для пикников.
- Фонтан временно не будет работать во избежание скопления людей.
- В пропускных пунктах, на входах в летние веранды и туалетах всегда можно воспользоваться дезинфицирующими средствами.
«Есть указания Роспотребнадзора. Их необходимо соблюдать, чтобы парк работал», — говорится на странице парка «Лога» в соцсети «ВКонтакте».