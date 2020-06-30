Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства № 272. 29 июня они вступили в силу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня – «ПИК». Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России в Ростовскую область, введенная в связи со сложной ситуацией по коронавирусу, с 29 июня отменена. Ранее все, кто приезжал в донской регион, обязаны были уведомить власти о своем прибытии и в течение 14 дней находиться в самоизоляции. Теперь приезжие могут этого не делать, им также разрешено посещение общественных мест.

Кроме того, с 29 июня снят ранее действующий в Ростовской области запрет на посещение лесов.