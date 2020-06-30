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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Самоизоляцию для приезжих в Ростовской области отменили

власть

Самоизоляцию для приезжих в Ростовской области отменили

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Опубликовано

Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства № 272.  29 июня они вступили в силу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня – «ПИК». Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России в Ростовскую область, введенная в связи со сложной ситуацией по коронавирусу, с 29 июня отменена. Ранее все, кто приезжал в донской регион, обязаны были уведомить власти о своем прибытии и в течение 14 дней находиться в самоизоляции. Теперь приезжие могут этого не делать, им также разрешено посещение общественных мест. 
Кроме того, с 29 июня снят ранее действующий в Ростовской области запрет на посещение лесов.

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Автор: 30.06.2020
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