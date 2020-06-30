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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июля

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 27-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Можно гулять, бегать, отмечать. С понедельника всем нам, жителям Донского региона, разрешили еще больше расслабиться: хочешь — в парк, хочешь — в кафешку, а гостей из других городов и весей больше не надо бояться »2-3
  • Расписание автобусов. Поправки! Изменения на пассажирских маршрутах в Каменске и Каменском районе. /7
  • Почем с 1 июля коммуналка. Рост тарифов потянул за собой подорожание коммунальных услуг. На сколько больнее станут платежки? /10-11
  • Каменских папаш на роды не зовут. Большое интервью с главным доктором-акушером города Натальей Богдановой. /12-13
  • Резиновая пуля для неадеквата с ножом. Детский день рождения на берегу Донца закончился скандалом с поножовщиной и стрельбой. /6-7
  • Отборный мат в ответ на спасибо. Сколько бы администрация Каменского ПАТП ни воспитывала водителей, хамство искоренить не получается. /30

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Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июля
Автор: 30.06.2020
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