анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 27-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Можно гулять, бегать, отмечать. С понедельника всем нам, жителям Донского региона, разрешили еще больше расслабиться: хочешь — в парк, хочешь — в кафешку, а гостей из других городов и весей больше не надо бояться »2-3
- Расписание автобусов. Поправки! Изменения на пассажирских маршрутах в Каменске и Каменском районе. /7
- Почем с 1 июля коммуналка. Рост тарифов потянул за собой подорожание коммунальных услуг. На сколько больнее станут платежки? /10-11
- Каменских папаш на роды не зовут. Большое интервью с главным доктором-акушером города Натальей Богдановой. /12-13
- Резиновая пуля для неадеквата с ножом. Детский день рождения на берегу Донца закончился скандалом с поножовщиной и стрельбой. /6-7
- Отборный мат в ответ на спасибо. Сколько бы администрация Каменского ПАТП ни воспитывала водителей, хамство искоренить не получается. /30