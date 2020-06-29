За последние сутки новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе не выявлено, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 июня – «ПИК». Всего в Каменске 184 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 124 человека.

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 97 и по состоянию на утро 29 июня достигло 9517 человек.

Среди новых заболевших 20,6% — в возрасте от 18 до 45 лет, 53,6% — от 46 до 65 лет, 19,6% — от 66 до 79 лет, 6,2% — старше 80 лет. За весь период в области выздоровели 5516 человек. Скончались 120 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 703 пациента. Загруженность донского коечного фонда — 30,7%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 33 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 226,5. Коэффициент распространения инфекции – 0,82.