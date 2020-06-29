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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Начавшаяся рабочая неделя будет четырехдневной

oбщество

Начавшаяся рабочая неделя будет четырехдневной

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Опубликовано

1 июля – день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – объявлен нерабочим. 

МОСКВА, 29 июня – «ПИК». Первоначально общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Но из-за осложнения эпидситуации по коронавирусу его пришлось отложить. 
Позже президент В. Путин назначил новую дату – 1 июля. Из-за эпидемиологической обстановки и обеспечения безопасности населения было принято решение о голосовании всю неделю – с 25 июня по 1 июля. 
Основной же день – 1 июля – объявлен нерабочим и будет оплачен как выходной праздничный день. Таким образом, на этой неделе работаем 29 и 30 июня, а также 2 и 3 июля.   

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Автор: 23.06.2020
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