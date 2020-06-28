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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки с 27 на 28 июня в городе выявлены 3 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Всего в Каменске  зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 124 человека.  
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 109 и по состоянию на утро 28 июня достигло 9420 человек. 
Среди новых заболевших 22% — в возрасте от 18 до 45 лет, 52,3% — от 46 до 65 лет, 18,4% — от 66 до 79 лет, 5,5% — старше 80 лет, 1,8% — дети. За весь период в области выздоровели 5482 человека. Скончались 117 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 684 пациента. Загруженность донского коечного фонда — 30%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 35 человек.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 224,2. Коэффициент распространения инфекции – 0,83.

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Автор: 23.06.2020
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