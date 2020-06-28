Аварии случились на территории Каменска и Каменского района. Известно, что пострадавшие велосипедисты — несовершеннолетние.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 июня — «ПИК». На прошлой неделе в пер. Коммунистическом автоледи на «Шкоде Октавии» не уступила дорогу велосипедисту и наехала на него. Подросток получил травмы, ему пришлось обратиться за медпомощью.

Днем ранее в хуторе Филиппенкове Каменского района произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Водитель автомобиля ГАЗ-3110 не выдержал безопасный боковой интервал, в результате чего сбил подростка на велосипеде.