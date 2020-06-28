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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На турбазе в Каменском районе мужчина устроил поножовщину

происшествия

На турбазе в Каменском районе мужчина устроил поножовщину

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Кульминацией инцидента, произошедшего в ночь с 24 на 25 июня на турбазе «Сказка», стала стрельба.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 июня – «ПИК». Как рассказал «ПИКу» владелец базы отдыха Дмитрий Рудаков, вечером 24 июня пострадавшая женщина сообщила, что на турбазу ворвался посторонний мужчина и напал на нее с ножом. В тот вечер она с компанией отдыхала на берегу реки.

— Люди отмечали детский день рождения, попросили пустить их на базу, пройтись по берегу. Мы им разрешили, отказать не могли, так как водный кодекс обязывает не препятствовать людям, желающим подойти к берегу. Позже на территорию ворвался мужчина с ножом и напал на женщину. Она, вроде, его жена или сожительница. Я сразу приехал на место ЧП, при мне для самообороны было охотничье ружье, заряженное травматическими патронами. Мужчина на моих глазах нападал не только на потерпевшую, досталась и другим людям. Мне он тоже угрожал и вёл себя крайне неадекватно. Сказал, что намерен отобрать оружие и расправиться со всеми.
На мой взгляд, мужчина находился в наркотическом опьянении. После очередной его попытки напасть на меня, я выстрелил в бетонное ограждение, чтобы припугнуть. Пуля отрикошетила и попала нападавшему в ногу, — рассказал корреспонденту «ПИКа» Д. Рудаков.

В данный момент по факту произошедшего ведется следствие. Подробности читайте на нашем сайте и в свежем номере газеты «ПИК» 1 июля.

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Автор: 23.06.2020
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