За последние сутки с 26 на 27 июня в городе выявлен еще один заболевший с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Всего же в городе зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 121 человек.

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 116 и по состоянию на утро 27 июня достигло 9311 человек.

Среди новых заболевших 30,2% — в возрасте от 18 до 45 лет, 46,6% — от 46 до 65 лет, 14,6% — от 66 до 79 лет, 6% — старше 80 лет, 2,6% — дети. За весь период в области выздоровели 5353 человека. Скончались 115 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 693 пациента. Загруженность донского коечного фонда — 30%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 30 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 222. Коэффициент распространения инфекции – 0,86.