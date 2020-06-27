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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке пациентов с COVID-19 стало больше на два

здоровье

В Донецке пациентов с COVID-19 стало больше на два

Елена Жукова
Опубликовано

По данным Роспотребнадзора на 27 июня, в городе подтверждены еще два новых случая коронавирусной инфекции.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 июня  – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в Донецке насчитывается 228 инфицированных. Среди них 224 местных жителя. В том  числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 123 человек – контактировавшие с носителями инфекции. Госпитализированы 16 горожан, 148 выздоровели, двое скончались. Под наблюдением медиков находились 470 человек. 

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Автор: 23.06.2020
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