По данным Роспотребнадзора на 27 июня, в городе подтверждены еще два новых случая коронавирусной инфекции.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 июня – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в Донецке насчитывается 228 инфицированных. Среди них 224 местных жителя. В том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 123 человек – контактировавшие с носителями инфекции. Госпитализированы 16 горожан, 148 выздоровели, двое скончались. Под наблюдением медиков находились 470 человек.