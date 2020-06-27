Губернатор 26 июня утвердил новые послабления особого режима в связи со стабилизацией обстановки по коронавирусу. В их числе снятие запрета на работу турбаз.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 июня – «ПИК». Сетования дончан в соцсетях на невозможность легально отдохнуть у реки и на пляже звучали весь июнь. И вот дождались – глава региона разрешил с 29 июня возобновить работу открытых площадок и летних веранд объектов общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Разрешается и работа прогулочных судов.Также открываются детские пришкольные и загородные лагеря, дома отдыха, санатории, парки, спортивные секции. Наряду с этим актуальным остается масочный режим в общественных местах.