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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Турбазы в Ростовской области возобновят работу

oбщество

Турбазы в Ростовской области возобновят работу

Елена Жукова
Опубликовано

Губернатор 26 июня утвердил новые послабления особого режима в связи со стабилизацией обстановки по коронавирусу. В их числе снятие запрета на работу турбаз.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 июня  – «ПИК». Сетования дончан в соцсетях на невозможность легально отдохнуть у реки и на пляже звучали весь июнь. И вот дождались – глава региона разрешил с 29 июня возобновить работу открытых площадок и летних веранд объектов общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Разрешается и работа прогулочных судов.Также открываются детские пришкольные и загородные лагеря, дома отдыха, санатории, парки, спортивные секции. Наряду с этим актуальным остается масочный режим в общественных местах.

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Автор: 23.06.2020
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