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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменским медикам передали в дар защитные халаты, маски и береты

здоровье

Каменским медикам передали в дар защитные халаты, маски и береты

Каменским медикам передали в дар защитные халаты, маски и береты

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Гуманитарную помощь городская медицина получила от сотрудников штаб-квартиры ОБСЕ в Каменске. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 июня – «ПИК». 26 июня в ЦГБ прибыл грузовой автомобиль, который привез 3500 одноразовых комплектов. В составе каждого – маски, береты и халаты производства ООО «Ларикс». 
Безвозмездную помощь, учитывая острую потребность медработников в средствах индивидуальной защиты из-за ситуации с коронавирусом, главврачу ЦГБ Александру Крамаренко и первому замглавы администрации Александру Срыбному передал главный наблюдатель миссии ОБСЕ посол Дьёрдя Варгу из Венгрии. 
Подобный жест глава ОБСЕ объяснил тем, что штаб-квартира ОБСЕ находится в Каменске около шести лет, и сотрудники миссии, как и каменчане, являются клиентами каменских лечебных учреждений. Более того, это своего рода ответный жест на помощь и поддержку в решении многих организационных и бытовых вопросов.

Напомним, штаб-квартира миссии ОБСЕ в Ростовской области работает в Каменске-Шахтинском с 29 июля 2014 года. Наблюдатели несут службу на МАПП «Донецк» и «Гуково». 

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Автор: 23.06.2020
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