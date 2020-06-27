Гуманитарную помощь городская медицина получила от сотрудников штаб-квартиры ОБСЕ в Каменске.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 июня – «ПИК». 26 июня в ЦГБ прибыл грузовой автомобиль, который привез 3500 одноразовых комплектов. В составе каждого – маски, береты и халаты производства ООО «Ларикс».

Безвозмездную помощь, учитывая острую потребность медработников в средствах индивидуальной защиты из-за ситуации с коронавирусом, главврачу ЦГБ Александру Крамаренко и первому замглавы администрации Александру Срыбному передал главный наблюдатель миссии ОБСЕ посол Дьёрдя Варгу из Венгрии.

Подобный жест глава ОБСЕ объяснил тем, что штаб-квартира ОБСЕ находится в Каменске около шести лет, и сотрудники миссии, как и каменчане, являются клиентами каменских лечебных учреждений. Более того, это своего рода ответный жест на помощь и поддержку в решении многих организационных и бытовых вопросов.

Напомним, штаб-квартира миссии ОБСЕ в Ростовской области работает в Каменске-Шахтинском с 29 июля 2014 года. Наблюдатели несут службу на МАПП «Донецк» и «Гуково».