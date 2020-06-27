В Донецке могут установить аппарат магнитно-резонансной томографии – это пока перспектива, но возможность вполне реальна, сообщила замглавы администрации города по соцвопросам Оксана Забабурина депутатам на заседании гордумы. Этот вопрос обсуждается с Минздравом региона.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 июня – «ПИК». — Работать аппарат будет в первую очередь для центра оказания помощи онкобольным. Там смогут обследоваться люди с подозрением на онкозаболевания, — уточнила Оксана Валентиновна. – При этом муниципалитет должен подготовить помещение и выполнить работы по ремонту, тогда Минздрав предоставит медицинское оборудование.

Мы заявили о своей готовности выполнить эти условия, взять расходы на себя, чтобы жители могли обследоваться, не выезжая из Донецка. Пока ждем дальнейших действий министерства.

Сегодня для диагностики с помощью аппарата МРТ дончане ездят в соседний Каменск.