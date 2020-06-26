Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области принят очередной пакет по снятию ограничения

власть

В Ростовской области принят очередной пакет по снятию ограничения

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Сайт правительства Ростовской области сообщает, что на следующей неделе могут возобновить работу летние площадки предприятий общепита, базы отдыха, парки, детские лагеря и спортивные секции.

Ростовская область, 26 июня — «ПИК». Соответствующие изменения сегодня, 26 июня, в постановление «Об особенностях применения постановления правительства Ростовской области № 272» внес губернатор Василий Голубев.
Изменения также гласят, что с 27 июня в Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей, но заполнять позволено только 10% от максимального числа зрительских мест. Пока же остаются закрытыми плавательные бассейны.
С 29 июня в Ростовской области может быть возобновлена работа открытых площадок и летних веранд объектов общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Разрешается и работа прогулочных судов.
Также смогут начать деятельность детские оздоровительные лагеря – загородные и пришкольные. Заработают и спортивные секции – с учетом всех санитарных правил.
Откроются для посещения и зоопарки. Правда, пока в них не будет доступа в крытые павильоны, аттракционы и манежи.
Разрешено посещение парков культуры и отдыха.
Заметно смягчен режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше – для них расширены возможности для выхода из дома. Теперь люди старшего поколения могут это делать не только по неотложным причинам, но и для прогулок, занятий физкультурой, других нужд, выбирая для этого время и маршруты самостоятельно.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, , , ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 июня
Автор: 23.06.2020
Реклама
Реклама

Популярное

власть

В Каменске выписали штрафы за купание в реке

здоровье

Каменских врачей наградили в преддверии Дня медицинского работника

власть

Глава города Каменска решил покинуть свой пост

здоровье

Семь пациентов с коронавирусом прибавилось в Донецке

здоровье

В Донецке плюс шесть инфицированных коронавирусом
Реклама
Вверх