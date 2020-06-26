Сайт правительства Ростовской области сообщает, что на следующей неделе могут возобновить работу летние площадки предприятий общепита, базы отдыха, парки, детские лагеря и спортивные секции.

Ростовская область, 26 июня — «ПИК». Соответствующие изменения сегодня, 26 июня, в постановление «Об особенностях применения постановления правительства Ростовской области № 272» внес губернатор Василий Голубев.

Изменения также гласят, что с 27 июня в Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей, но заполнять позволено только 10% от максимального числа зрительских мест. Пока же остаются закрытыми плавательные бассейны.

С 29 июня в Ростовской области может быть возобновлена работа открытых площадок и летних веранд объектов общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Разрешается и работа прогулочных судов.

Также смогут начать деятельность детские оздоровительные лагеря – загородные и пришкольные. Заработают и спортивные секции – с учетом всех санитарных правил.

Откроются для посещения и зоопарки. Правда, пока в них не будет доступа в крытые павильоны, аттракционы и манежи.

Разрешено посещение парков культуры и отдыха.

Заметно смягчен режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше – для них расширены возможности для выхода из дома. Теперь люди старшего поколения могут это делать не только по неотложным причинам, но и для прогулок, занятий физкультурой, других нужд, выбирая для этого время и маршруты самостоятельно.