За последние сутки с 25 на 26 июня в городе зафиксировано 5 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 121 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 121 и по состоянию на утро 26 июня достигло 9195 человек.

Среди новых заболевших 26,4% — в возрасте от 18 до 45 лет, 45,5% — от 46 до 65 лет, 23,1% — от 66 до 79 лет, 3,3% — старше 80 лет, 1,7% — дети. За весь период в области выздоровели 5082 человека. Скончались 105 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 707 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 31 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 219. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.