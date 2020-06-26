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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки с 25 на 26 июня в городе зафиксировано 5 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 121 человек.
По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 121 и по состоянию на утро 26 июня достигло 9195 человек. 

Среди новых заболевших 26,4% — в возрасте от 18 до 45 лет, 45,5% — от 46 до 65 лет, 23,1% — от 66 до 79 лет, 3,3% — старше 80 лет, 1,7% — дети. За весь период в области выздоровели 5082 человека. Скончались 105 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 707 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 31 человек.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 219. Коэффициент распространения инфекции – 0,9. 

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Автор: 23.06.2020
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