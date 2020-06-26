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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

политика

В Каменске началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня каменчане могут голосовать досрочно.
Виктория Костовская
Опубликовано

До 30 июня включительно с 10.00 до 16.00 любой совершеннолетний каменчанин может прийти на свой избирательный участок и проголосовать.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июня — «ПИК».
Кроме того, каменчане могут проголосовать дома, точнее — в подъезде перед своей дверью. Для этого надо позвонить на свой избирательный участок (телефоны на сайте каменской территориальной избирательной комиссии) или непосредственно в территориальную избирательную комиссию по телефону: 7-37-80.
Такую заявку можно подать до 17.00 1 июля. Члены избирательной комиссии сами позвонят вам и сообщат день и дату, когда придут к вам с переносной урной.
Досрочно можно проголосовать и во дворе дома. Объявления с датами дворовых голосований ТИК уже развесил по подъездам домов. Проходить они будут с 16.00 до 20.00.

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Автор: 23.06.2020
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