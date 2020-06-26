По данным Роспотребнадзора на 26 июня, в городе насчитывается 226 инфицированных.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 июня – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в Донецке насчитывается 226 инфицированных. Среди них 222 местных жителя. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 122 человек – контактировавшие с носителями инфекции. Госпитализированы 16 горожан, 137 выздоровели, двое скончались. Под наблюдением медиков находились 469 человек.