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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке выявлен новый пациент с коронавирусом

здоровье

В Донецке выявлен новый пациент с коронавирусом

В Донецке выявлен новый пациент с коронавирусом

Елена Жукова
Опубликовано

По данным Роспотребнадзора на 26 июня, в городе насчитывается 226 инфицированных.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 июня  – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в Донецке насчитывается 226 инфицированных. Среди них 222 местных жителя. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 122 человек – контактировавшие с носителями инфекции. Госпитализированы 16 горожан, 137 выздоровели, двое скончались. Под наблюдением медиков находились 469 человек.

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Автор: 23.06.2020
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