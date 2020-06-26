26 июня — это уже второй день, когда в Каменске идет досрочное голосование. Избирком приезжает к людям в квартиры и дворы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июня — «ПИК». Например, представители 785-го избирательного участка с 16.00 проводили голосование во дворе дома № 84 в пер. Астаховском. За первые же 10 минут свою гражданскую позицию пожелали выразить девять жильцов этого и соседнего с ним дома № 82 — все из возрастной категории 65+.

Председатель избирательного участка (УИК) Наталья Орехова предположила, что рабочее население также примет участие в дворовом голосовании, но после 18.00 — по возвращении с работы.

А днем ранее, 25 июня, в дворовом голосовании в другом дворе этого участка приняли участие 34 человека — в принципе, хорошая явка, отметила председатель УИК Н. Орехова.

Также в течение двух этих дней работники всех избирательных участков выезжали на голосование на дом к каменчанам, подавшим в свои УИК соответствующие заявки.

26 июня корреспондент «ПИКа» вместе с представителями избирательного участка № 782 посетили двух жильцов дома № 1 на ул. Ленина. Жительница одной из квартир проголосовать так и не смогла — дома не нашла паспорта. А без него члены избиркома не имели права выдать ей бюллетень.

Не переживайте, мы обязательно приедем в другой раз, — заверила расстроенную бабушку член избиркома Ирина.

Сотрудники избиркома посещали людей во дворах и подъездах в защитном обмундировании с учетом требований санитарной безопасности — в одноразовых медицинских халатах, масках, перчатках и защитном экране, а всем избирателям вручали индивидуальный набор — перчатки, маску, и ручку.

Напомним, голосование во дворах будет проходить ежедневно до 30 июня включительно — по заявкам жителей. В квартирах — до 17.00 1 июля, также по заявкам граждан. На избирательных участках по заявкам — в любой день до 30-го июня, без заявок, в привычном режиме выборов, — 1 июля с 8.00 до 20.00.