С 25 июня по 1 июля любой желающий сможет принять участие в голосовании в рамках проекта «Народный совет».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июня — «ПИК». Зайдя на сайт sovet.donland.ru, предварительно авторизовавшись на портале Госуслуг, можно будет выбрать три из десяти предложенных направлений:

Легковые автомобили для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом.

Мобильные спортивные комплексы ГТО для укрепления здоровья учеников общеобразовательных и спортивных школ.

Интерактивное и компьютерное оборудование для общеобразовательных школ и детских школ искусств.

Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов.

Оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых.

Общественный транспорт для повышения качества перевозки пассажиров.

Передвижные палатные рентген-аппараты для обследования пациентов вне рентген-кабинетов.

Коммунальная техника для уборки и дезинфекции общественных территорий.

Облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха в учреждениях образования и культуры.

Аппараты бесконтактной дезинфекции рук для мест с высокой проходимостью, в том числе МФЦ.

Свое мнение можно выразить также на избирательных участках во время голосования по поправкам в Конституцию.

В дальнейшем на три направления, набравших максимальное количество голосов, будут потрачены 500 млн руб. из областного бюджета.