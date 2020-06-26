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Каменчанам предлагают проекты, на которые нужно потратить 500 миллионов областных рублей
С 25 июня по 1 июля любой желающий сможет принять участие в голосовании в рамках проекта «Народный совет».
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июня — «ПИК». Зайдя на сайт sovet.donland.ru, предварительно авторизовавшись на портале Госуслуг, можно будет выбрать три из десяти предложенных направлений:
- Легковые автомобили для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом.
- Мобильные спортивные комплексы ГТО для укрепления здоровья учеников общеобразовательных и спортивных школ.
- Интерактивное и компьютерное оборудование для общеобразовательных школ и детских школ искусств.
- Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов.
- Оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых.
- Общественный транспорт для повышения качества перевозки пассажиров.
- Передвижные палатные рентген-аппараты для обследования пациентов вне рентген-кабинетов.
- Коммунальная техника для уборки и дезинфекции общественных территорий.
- Облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха в учреждениях образования и культуры.
- Аппараты бесконтактной дезинфекции рук для мест с высокой проходимостью, в том числе МФЦ.
Свое мнение можно выразить также на избирательных участках во время голосования по поправкам в Конституцию.
В дальнейшем на три направления, набравших максимальное количество голосов, будут потрачены 500 млн руб. из областного бюджета.