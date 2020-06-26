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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Экс-заведующая образованием Донецка оспорила увольнение в суде

oбщество

Экс-заведующая образованием Донецка оспорила увольнение в суде

Л. Еремина.

Экс-заведующая образованием Донецка оспорила увольнение в суде

Елена Жукова
Опубликовано

Людмила Еремина была уволена в декабре 2019 года главой администрации Донецка по требованию прокуратуры. Причина – утрата доверия из-за конфликта интересов. Но Донецкий горсуд недавно признал увольнение незаконным.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 июня  – «ПИК». Как сообщили в пресс-службе Донецкого горсуда, требования Л. Ереминой о признании распоряжения об увольнении незаконным удовлетворены решением суда от 25 июня. С администрации Донецка будет взыскана заработная плата сотрудника за время вынужденного прогула – с 24 по 31 декабря 2019 года. 
В 2019 году прокурорская проверка обнаружила, что мать заведующей работала в расчетном центре образования и была в ее прямом подчинении, а Л. Еремина не сообщила о конфликте интересов работодателю. 

Решение суда от 25 июня вступает в силу в течение месяца. Однако в прокуратуре города подчеркивают, что суд признал незаконным саму процедуру увольнения, а не ее основания. То есть в связи с судебным решением поменяется только формулировка увольнения экс-заведующей. 
Рассчитывает ли специалист вернуться на прежнюю должность (она до сих пор вакантна), пока неизвестно. В администрации города не обсуждался этот вопрос, сказала «ПИКу» замглавы по соцвопросам О. Забабурина.

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Автор: 23.06.2020
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