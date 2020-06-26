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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 26 июня

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 26 июня

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов  26.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 620 794 9 195 180
Новых случаев 6 800 121 5
Летальных случаев 8 781 105 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 26.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 23.06.2020
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