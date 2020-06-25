За последние сутки с 24 на 25 июня в городе не зафиксировано ни одного нового заболевшего с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 116 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 124 и по состоянию на утро 25 июня достигло 9074 человек.

Среди новых заболевших 26,6% — в возрасте от 18 до 45 лет, 42,7% — от 46 до 65 лет, 12,1% — от 66 до 79 лет, 8,1% — старше 80 лет, 10,5% — дети. За весь период в области выздоровели 4778 человек. Скончались 100 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 700 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 30,4%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 39 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 216. Коэффициент распространения инфекции – 0,92.