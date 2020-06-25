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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане могут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

здоровье

Каменчане могут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

Каменчане могут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

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Опубликовано

Пять донских городов, включая Каменск, стали площадкой для проведения оценки популяционного иммунитета.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 июня – «ПИК». С 25 июня по 1 июля жители Каменска, Ростова, Шахт, Волгодонска и Таганрога могут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Данный анализ расскажет, был ли человек заражен коронавирусной инфекцией и сформирован ли у него иммунитет. В обследовании могут принять участие здоровые дети и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Чтобы пройти отбор для тестирования, необходимо заполнить анкету на сайте и дать согласие на обработку персональных данных. Одно условие: запись на тестирование проводится только в электронном виде. Всех, кто соответствует требованиям, пригласят на обследование с указанием адреса медицинской организации и времени.

Информацию о заполнении анкеты и исследовании можно уточнить по телефонам горячей линии: 8-989-712-89-42, 8-989-538-42-39, 8-988-896-41-63 – с 8.00 до 18.00 и по электронной почте: [email protected]

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Автор: 23.06.2020
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