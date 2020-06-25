Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 25.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 613 994 9 074 175 Новых случаев 7 113 124 0 Летальных случаев 8 605 100 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 25.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф