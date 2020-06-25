Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, с 25 июня по 1 июля, смогут приехать в ростовский Донецк для участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Поездка обойдется им в 350 рублей.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 июня – «ПИК». Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР 25 июня разместило расписание рейсов в города России для поездок луганчан, желающих поучаствовать в голосовании.

С 25 июня по 1 июля организованы регулярные рейсы на автостанции городов Российской Федерации – Донецка, Гукова, Красного Сулина, Новошахтинска.

Все отправления осуществляются с Республиканского вокзального комплекса, расположенного на территории железнодорожного вокзала в Луганске.

Маршрут: Луганск – Донецк – Луганск

Время отправления из Луганска: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00.

Время отправления с автостанции Донецка РФ: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Стоимость проезда туда и обратно – 350 рублей.

Поездка в Новошахтинск и Красный Сулин будет стоить 450 рублей в оба конца, в Гуково – 400 рублей.

По словам водителей, в день на маршруте курсируют до пяти автобусов и пассажиров немало.

В территориальной избирательной комиссии Донецка сообщили, что для голосующих луганчан с гражданством России нет специально отведенного избирательного участка, они голосуют на участке № 562 (в школе № 2 на пр. Мира), предназначенном для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации на территории РФ.