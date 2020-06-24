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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки зафиксирован 1 новый заболевший с подтвержденным диагнозом COVID-19 по состоянию на 24 июня, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 116 человек.  
По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 135 и по состоянию на утро 24 июня достигло 8950 человек. 

Среди новых заболевших 31,1% – в возрасте от 18 до 45 лет, 44,5 % – от 46 до 65 лет, 14,1 % – от 66 до 79 лет, 4,4 % – старше 80 лет, 5,9 % – дети. За весь период в области выздоровели 4651 человек. Скончались 97 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 722 пациента. Загруженность донского коечного фонда — 31,3%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек.
Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 213. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

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Автор: 23.06.2020
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