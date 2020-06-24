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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Украину из Донецка не выпустили почти 16 тонн консервов

происшествия

На Украину из Донецка не выпустили почти 16 тонн консервов

Елена Жукова
Опубликовано

Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора запретили выпуск груза за кордон через МАПП «Донецк» 20-22 июня.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 июня  – «ПИК». Под подозрение специалистов попала партия из 15,95 тонны ветеринарных препаратов, рыбных и мясных консервов. Было установлено, что на товаросопроводительных документах отсутствует пометка «Выпуск разрешен», то есть товар не подвергался при отправке ветеринарному контролю.

Из-за этого нарушения правил международных перевозок животноводческих грузов партию запретили вывозить из России.

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Автор: 23.06.2020
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