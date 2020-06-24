Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора запретили выпуск груза за кордон через МАПП «Донецк» 20-22 июня.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Под подозрение специалистов попала партия из 15,95 тонны ветеринарных препаратов, рыбных и мясных консервов. Было установлено, что на товаросопроводительных документах отсутствует пометка «Выпуск разрешен», то есть товар не подвергался при отправке ветеринарному контролю.

Из-за этого нарушения правил международных перевозок животноводческих грузов партию запретили вывозить из России.