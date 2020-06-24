Городская прокуратура признала законным возбуждение следственным комитетом уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Каменского района.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня — «ПИК». Молодая каменчанка, пытаясь скрыться с места нарушения ПДД, причинила серьезные травмы сотруднику ППС, за которые ей придется ответить. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и находится под домашним арестом.

— В ближайшее время предварительное следствие по настоящему уголовному делу будет завершено, — комментирует руководитель следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области А. Босенко. — Данная категория тяжких преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Одним из обстоятельств, смягчающих наказание женщины, будет являться наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка.

Напомним, 4 июня в мкр. Заводском на ул. Луначарского сотрудники ППС обратили внимание на автомобиль «Хендай Акцент», из которого громко доносилась музыка.

За рулем находилась женщина. Когда правоохранители попросили ее заглушить мотор и выключить музыку, она завела автомобиль и тронулась с места, протащив по асфальту сотрудника — в этот момент он держался за дверь автомобиля. В итоге полицейский был госпитализирован с ушибами, ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой.

Отметим, на месте происшествия на фигурантку сотрудниками ГИБДД также были составлены протоколы по трем правонарушениям: «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого она являлась» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».