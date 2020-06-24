С 25 июня в очередной раз изменится расписание автобуса № 25.

Маршрут № 25 «Хлебозавод – машзавод»

От хлебозавода: 7.00 8.05 8.40 9.30 10.10 11.40 13.40 15.30 17.15 19.00 20.20

7.00 8.05 8.40 9.30 10.10 11.40 13.40 15.30 17.15 19.00 20.20 От машзавода: 6.10 7.20 7.40 8.40 9.20 10.05 10.50 12.20 14.20 16.10 17.45 19.40 20.50

6.10 7.20 7.40 8.40 9.20 10.05 10.50 12.20 14.20 16.10 17.45 19.40 20.50 От автовокзала: 6.35 17.05

6.35 17.05 От машзавода до автовокзала: 6.10 16.10

Важно отметить, что с 1 июля автобусы №№ 25 и 115 перейдут на летний график. Он будет опубликован в следующем номере газеты «ПИК» от 1 июля.

Изменений в расписании остальных городских автобусов пока нет.