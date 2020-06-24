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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 24 июня

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 24 июня

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов  24.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 606 881 8 950 175
Новых случаев 7 176 135 1
Летальных случаев 8 513 97 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 24.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 23.06.2020
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