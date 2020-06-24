Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 24.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 606 881 8 950 175 Новых случаев 7 176 135 1 Летальных случаев 8 513 97 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 24.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф