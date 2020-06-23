По состоянию на 23 июня за последние сутки в Каменске зафиксированы 3 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 174 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 107 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 140 и по состоянию на утро 23 июня достигло 8 815 человек.

Среди новых заболевших 44,3% — в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% — от 46 до 65 лет, 12,9% — от 66 до 79 лет, 5,7% — старше 80 лет, 1,4% — дети. За весь период в области выздоровели 4378 человек. Скончались 94 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 717 пациента. Загруженность донского коечного фонда — 31,5%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 34 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 210. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.