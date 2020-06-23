Торжественное открытие памятной плиты в честь капитана Яцкова на мемориале воинам-интернационалистам состоялось 23 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 июня — «ПИК». «Награжден за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга (посмертно)», — значится на плите. На церемонии открытия памятной плиты присутствовала двоюродная сестра Игоря Яцкова Ирина Кондратович.

Как пояснила корреспонденту руководитель Каменской городской общественной организации ветеранов Валентина Красивская, плита изготовлена в рамках проекта «Дорога памяти». Проект реализован за счет средств администрации города.