Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 23 июня за последние сутки в городе подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня – «ПИК». В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 221 человека. Среди них 218 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 116 дончан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 18 пациентов госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 123 человека, 453 находились под наблюдением медиков.