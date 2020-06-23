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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке плюс два пациента с COVID-19

здоровье

В Донецке плюс два пациента с COVID-19

Елена Жукова
Опубликовано

Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 23 июня за последние сутки в городе подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня  – «ПИК».  В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 221 человека. Среди них 218 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 116 дончан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 18 пациентов госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 123 человека, 453 находились под наблюдением медиков.

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Автор: 16.06.2020
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