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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке две женщины умерли от коронавируса

здоровье

В Донецке две женщины умерли от коронавируса

Елена Жукова
Опубликовано

Городской оперативный штаб, созданный для мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией, впервые сообщил о двух умерших.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня  – «ПИК». По уточненной информации, среди 221 подтвержденного случая инфицирования коронавирусом 217 дончан.
На первое место в их числе вышли контактировавшие с носителями инфекции — 118 человек.
Из числа выявленных 17 были госпитализированы. 
Выздоровели 123 человека, двоих медики не смогли спасти. Причиной смерти обеих пожилых женщин, как пояснили в оперштабе, по результатам патологоанатомической экспертизы, стал коронавирус. Кроме того, пациентки имели другие заболевания.

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Автор: 16.06.2020
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