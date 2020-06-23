Городской оперативный штаб, созданный для мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией, впервые сообщил о двух умерших.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня – «ПИК». По уточненной информации, среди 221 подтвержденного случая инфицирования коронавирусом 217 дончан.

На первое место в их числе вышли контактировавшие с носителями инфекции — 118 человек.

Из числа выявленных 17 были госпитализированы.

Выздоровели 123 человека, двоих медики не смогли спасти. Причиной смерти обеих пожилых женщин, как пояснили в оперштабе, по результатам патологоанатомической экспертизы, стал коронавирус. Кроме того, пациентки имели другие заболевания.